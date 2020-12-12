Le cirque fête Noël à Pont-Château Carrière de Grenébo Pontchâteau

Le cirque fête Noël à Pont-Château

Carrière de Grenébo Allée du Brivet Pontchâteau Loire-Atlantique

Le cirque Rech fête Noël

du 12 au 14 décembre à la carrière de Grenébo, allée du Brivet à Pont-Château

vendredi 12 décembre à 20h

samedi 13 décembre à 15h et à 20h

dimanche 14 décembre à 11h et à 15h

Réservations par internet

Organisation Pont-Château basket club

06 09 31 79 13

evenementspontchateaubasket@gmail.com .

Carrière de Grenébo Allée du Brivet Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

