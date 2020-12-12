Le cirque fête Noël à Pont-Château Carrière de Grenébo Pontchâteau
Le cirque fête Noël à Pont-Château Carrière de Grenébo Pontchâteau vendredi 12 décembre 2025.
Carrière de Grenébo Allée du Brivet Pontchâteau Loire-Atlantique
Début : 2025-12-12 15:00:00
fin : 2025-12-14 15:00:00
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Le cirque Rech fête Noël
du 12 au 14 décembre à la carrière de Grenébo, allée du Brivet à Pont-Château
vendredi 12 décembre à 20h
samedi 13 décembre à 15h et à 20h
dimanche 14 décembre à 11h et à 15h
Réservations par internet
Organisation Pont-Château basket club
06 09 31 79 13
evenementspontchateaubasket@gmail.com .
Carrière de Grenébo Allée du Brivet Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
