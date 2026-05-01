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Le Cirque Jason Landri Arvieu

Le Cirque Jason Landri Arvieu mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Salles des fêtes

Ville : 12120 Arvieu

Département : Aveyron

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif :

Arvieu

Le Cirque Jason Landri

Salles des fêtes Arvieu Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-20
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Nouveau spectacle, l’incroyable BUMBLEBEE sur la piste, à la salle des fêtes d’Arvieu le mercredi 20 mai à 16h.
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Salles des fêtes Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 26 46 68 85 

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English :

New show, the incredible BUMBLEBEE on the dance floor, at Arvieu village hall on Wednesday May 20 at 4pm.

L’événement Le Cirque Jason Landri Arvieu a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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