Le Cirque Jason Landri Arvieu
Le Cirque Jason Landri Arvieu mercredi 20 mai 2026.
Arvieu
Le Cirque Jason Landri
Salles des fêtes Arvieu Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Nouveau spectacle, l’incroyable BUMBLEBEE sur la piste, à la salle des fêtes d’Arvieu le mercredi 20 mai à 16h.
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Salles des fêtes Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 26 46 68 85
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English :
New show, the incredible BUMBLEBEE on the dance floor, at Arvieu village hall on Wednesday May 20 at 4pm.
L’événement Le Cirque Jason Landri Arvieu a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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