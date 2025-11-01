Le cirque maudit Ecuries Linagua Urcuit

Le cirque maudit

Ecuries Linagua 323 chemin d’Iholdy Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Plongez dans l’ambiance envoutante de cet événement unique mêlant mystère , frissons et convivialité .

Rendez-vous pour une après midi pleine de surprises, d’aventures et de spectacles à partager en famille ou entre amis.

De 14h à 17h, chasse au trésor sur réservation avec goûter partagé.

18h spectacle équestre.

L’après-midi se poursuivra par une soirée sous chapiteau avec restauration (traiteur Minjopla) et buvette. .

Ecuries Linagua 323 chemin d’Iholdy Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 04 59 43

