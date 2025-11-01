Le cirque maudit Ecuries Linagua Urcuit
Ecuries Linagua 323 chemin d’Iholdy Urcuit Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Plongez dans l’ambiance envoutante de cet événement unique mêlant mystère , frissons et convivialité .
Rendez-vous pour une après midi pleine de surprises, d’aventures et de spectacles à partager en famille ou entre amis.
De 14h à 17h, chasse au trésor sur réservation avec goûter partagé.
18h spectacle équestre.
L’après-midi se poursuivra par une soirée sous chapiteau avec restauration (traiteur Minjopla) et buvette. .
Ecuries Linagua 323 chemin d’Iholdy Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 04 59 43
