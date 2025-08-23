Le Cirque minimum Dompteurs d’émotions Salle des fêtes Civry-en-Montagne
Le Cirque minimum Dompteurs d'émotions Salle des fêtes Civry-en-Montagne dimanche 1 mars 2026.
Le Cirque minimum Dompteurs d’émotions
Salle des fêtes 5 rue du Moulin à vent Civry-en-Montagne Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-03-01 16:00:00
Par la Compagnie Jarnicoton. Venez découvrir « Le CiRQue MiNiMuM » ! Un spectacle unique où le plus grand dompteur de tous les temps, Olibrius Macadam et son assistant Johnny Biscott vont tenter l’exploit d’apprivoiser les émotions les plus féroces ! Le fouet aura-t-il raison des sentiments les plus incontrôlables ? Un spectacle de théâtre musical qui réserve bien des surprises.
Buvette
Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental .
Salle des fêtes 5 rue du Moulin à vent Civry-en-Montagne 21320 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté
