Le Cirque minimum Dompteurs d’émotions Salle des fêtes Civry-en-Montagne

Le Cirque minimum Dompteurs d’émotions

Salle des fêtes 5 rue du Moulin à vent Civry-en-Montagne Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Par la Compagnie Jarnicoton. Venez découvrir « Le CiRQue MiNiMuM » ! Un spectacle unique où le plus grand dompteur de tous les temps, Olibrius Macadam et son assistant Johnny Biscott vont tenter l’exploit d’apprivoiser les émotions les plus féroces ! Le fouet aura-t-il raison des sentiments les plus incontrôlables ? Un spectacle de théâtre musical qui réserve bien des surprises.

Buvette

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental .

Salle des fêtes 5 rue du Moulin à vent Civry-en-Montagne 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 93 43 51

