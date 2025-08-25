Le Cirque minimum Dompteurs d’émotions Salle polyvalente René Naudin Lantenay

Le Cirque minimum Dompteurs d’émotions

Salle polyvalente René Naudin Route de Fleurey Lantenay Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Par la Compagnie Jarnicoton. Venez découvrir « Le CiRQue MiNiMuM » ! Un spectacle unique où le plus grand dompteur de tous les temps, Olibrius Macadam et son assistant Johnny Biscott vont tenter l’exploit d’apprivoiser les émotions les plus féroces ! Le fouet aura-t-il raison des sentiments les plus incontrôlables ? Un spectacle de théâtre musical qui réserve bien des surprises.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental .

Salle polyvalente René Naudin Route de Fleurey Lantenay 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 35 31 11 Mairie.lantenay@outlook.com

