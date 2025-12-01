Le Cirque minimum Dompteurs d’émotions Villebichot
Salle de l’Hermitage Villebichot Côte-d’Or
Début : 2025-12-20 15:00:00
Par la Compagnie Jarnicoton. Venez découvrir « Le CiRQue MiNiMuM » ! Un spectacle unique où le plus grand dompteur de tous les temps, Olibrius Macadam et son assistant Johnny Biscott vont tenter l’exploit d’apprivoiser les émotions les plus féroces ! Le fouet aura-t-il raison des sentiments les plus incontrôlables ? Un spectacle de théâtre musical qui réserve bien des surprises. .
Salle de l’Hermitage Villebichot 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté comitefetesvillebichot@gmail.com
