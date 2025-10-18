Le Cirque minimum Dompteurs d’émotions Cité de la joie Villers-les-Pots
Le Cirque minimum Dompteurs d’émotions
Cité de la joie 20 rue des rosiers Villers-les-Pots Côte-d'Or
Gratuit
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Par la Compagnie Jarnicoton. Venez découvrir « Le CiRQue MiNiMuM » ! Un spectacle unique où le plus grand dompteur de tous les temps, Olibrius Macadam et son assistant Johnny Biscott vont tenter l’exploit d’apprivoiser les émotions les plus féroces ! Le fouet aura-t-il raison des sentiments les plus incontrôlables ? Un spectacle de théâtre musical qui réserve bien des surprises. .
+33 3 80 37 40 46
