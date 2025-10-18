Le Cirque minimum Dompteurs d’émotions Cité de la joie Villers-les-Pots

Le Cirque minimum Dompteurs d’émotions Cité de la joie Villers-les-Pots samedi 18 octobre 2025.

Le Cirque minimum Dompteurs d’émotions

Cité de la joie 20 rue des rosiers Villers-les-Pots Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Par la Compagnie Jarnicoton. Venez découvrir « Le CiRQue MiNiMuM » ! Un spectacle unique où le plus grand dompteur de tous les temps, Olibrius Macadam et son assistant Johnny Biscott vont tenter l’exploit d’apprivoiser les émotions les plus féroces ! Le fouet aura-t-il raison des sentiments les plus incontrôlables ? Un spectacle de théâtre musical qui réserve bien des surprises. .

Cité de la joie 20 rue des rosiers Villers-les-Pots 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 40 44

English : Le Cirque minimum Dompteurs d’émotions

German : Le Cirque minimum Dompteurs d’émotions

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Cirque minimum Dompteurs d’émotions Villers-les-Pots a été mis à jour le 2025-08-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)