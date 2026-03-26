Le Cirque Musical Parc Municipal Franck-Bayle Aubière

Le Cirque Musical

Parc Municipal Franck-Bayle 1 allée Anciens Combattants Algérie 1952-62 Aubière Puy-de-Dôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-02

La Symphonie des nuées, un spectacle tendre et drôle, où musique, danse et marionnettes géantes invitent petits et grands à rêver, à rire et à s’émerveiller ensemble.

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Parc Municipal Franck-Bayle 1 allée Anciens Combattants Algérie 1952-62 Aubière 63170 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 44 07 31 contact@lecirquemusical.com

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English :

La Symphonie des nuées, a tender and funny show, where music, dance and giant puppets invite young and old to dream, laugh and marvel together.

L’événement Le Cirque Musical Aubière a été mis à jour le 2026-03-24 par Clermont Auvergne Volcans