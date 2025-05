Le Cirque Numérique – Collège Antoine Duvivier Luzy, 14 mai 2025 14:00, Luzy.

Nièvre

Le Cirque Numérique Collège Antoine Duvivier 3 Rue des Cannes Luzy Nièvre

Début : 2025-05-14 14:00:00

fin : 2025-05-14 17:30:00

2025-05-14

Gratuit et pour tous les publics, le Cirque Numérique arrive à Luzy mercredi 14 mai !

Ce dispositif ambulant d’accompagnement et de sensibilisation aux grands sujets numériques porté par le Département est une approche originale pour parler du numérique.

Découvrez des ateliers ludiques autour de la robotique, de la création et de la fabrication numériques, du reconditionnement informatique, de l’initiation à la musique assistée par ordinateur, de la réalité virtuelle et du retrogaming. .

