Le Cirque Rico Zatta Saint-Pierre-du-Mont

Le « Cirque Rico Zatta » sera installé pour la première fois à Saint-Pierre-du-Mont, au théâtre de plein air, du 1 er au 5 octobre, pour 3 spectacles.

L’occasion de découvrir un beau spectacle unique 1h30 de programme ou tour à tour vous pourrez applaudir de nombreux artistes de toutes disciplines mais aussi la mini cavalerie, le défilé des animaux exotiques. Bien sûr on ne peut évoquer Zavatta sans penser au rire, les clowns, ils seront là aussi pour le plaisir des petits et grands, mais aussi des mascottes Disney… et beaucoup d’autres surprises.

Un grand spectacle qui vous réserve bien des surprises, sous un nouveau chapiteau, plus grand et plus confortable.

Dates de spectacles

– Le mercredi 1er octobre, à 16h.

– Le samedi 4 octobre, à 16h.

– Le dimanche 5 octobre, à 15h.

Tarifs 7€ enfant / 12€ adulte

Renseignement par téléphone au 06 50 77 77 97 .

Théâtre du Plein Air Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 77 77 97

