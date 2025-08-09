Le cirque Rico Zavatta Gaillan-en-Médoc

Le cirque Rico Zavatta

Route de Soulac Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-11

2025-08-09

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Au programme du cirque Zavatta la cavalerie de Shetland , les trapezistes ,les magiciens ,les chameaux de Mongolie,les équilibristes, les cow boys, les lamas du Pérou, les mascottes Disney et Stitch plus vrai que nature à rencontrer sur la piste .

1h30 de spectacle rythmé et festif dans un décor féerique , du vrai cirque traditionnel à ne pas manquer.

Réservations uniquement en caisse du cirque . .

Route de Soulac Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 77 77 97

