Le cirque Rico Zavatta Gaillan-en-Médoc
Route de Soulac Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-08-09
fin : 2025-08-11
2025-08-09
Au programme du cirque Zavatta la cavalerie de Shetland , les trapezistes ,les magiciens ,les chameaux de Mongolie,les équilibristes, les cow boys, les lamas du Pérou, les mascottes Disney et Stitch plus vrai que nature à rencontrer sur la piste .
1h30 de spectacle rythmé et festif dans un décor féerique , du vrai cirque traditionnel à ne pas manquer.
Réservations uniquement en caisse du cirque . .
Route de Soulac Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 77 77 97
