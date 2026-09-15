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AGENDA · Martigues

Le Cirque Variety Divers lieux, voir programme Martigues

mardi 15 septembre 2026 · Divers lieux, voir programme · Martigues

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Divers lieux, voir programme
Adresse
Dans toute la ville
Ville
13500 Martigues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
10 10 15

Martigues

Le Cirque Variety

Mardi 15 septembre 2026 de 18h à 19h30.
Parking du Front de Mer à Carro.

Mercredi 16 septembre 2026 de 17h à 18h30.
Parking du Front de Mer à Carro.

Dimanche 20 septembre 2026 de 17h à 18h30.
Sur la place du marché à La Couronne. Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15 19:30:00

Date(s) :
2026-09-15 2026-09-16 2026-09-20

Venez rire et s’amuser en famille ou entre amies sous le chapiteauFamilles
Spectacle Magie, acrobaties, humour.

Spectacles le 15 Septembre à 18h et le 16 Septembre à 17h sur le parking du front de mer à Carro
Spectacle le 20 septembre à 17h sur la place du marché de la Couronne
Durée: 1h30   .

Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 71 33 56  sophie.gontelle.sg@gmail.com

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English :

Come and have a laugh and a good time with your family or friends under the big top

L’événement Le Cirque Variety Martigues a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues

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