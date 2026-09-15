Le Cirque Variety Divers lieux, voir programme Martigues

Informations pratiques

Martigues

Le Cirque Variety

Mardi 15 septembre 2026 de 18h à 19h30.

Parking du Front de Mer à Carro.

Mercredi 16 septembre 2026 de 17h à 18h30.

Parking du Front de Mer à Carro.

Dimanche 20 septembre 2026 de 17h à 18h30.

Sur la place du marché à La Couronne. Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:00:00

fin : 2026-09-15 19:30:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-16 2026-09-20

Venez rire et s’amuser en famille ou entre amies sous le chapiteauFamilles

Spectacle Magie, acrobaties, humour.



Spectacles le 15 Septembre à 18h et le 16 Septembre à 17h sur le parking du front de mer à Carro

Spectacle le 20 septembre à 17h sur la place du marché de la Couronne

Durée: 1h30 .

Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 71 33 56 sophie.gontelle.sg@gmail.com

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English :

Come and have a laugh and a good time with your family or friends under the big top

L’événement Le Cirque Variety Martigues a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues