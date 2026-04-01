Monistrol-sur-Loire

Le Cirque Zavatta

Espace Beauvoir Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-15

Le Cirque Zavatta présente le cirque de Mme Loyal sous un grand chapiteau de 600 places.

Venez découvrir le cirque revisité avec des mascottes qui fête ses 20 ans de magie.

2h de spectacle et 16 numéros.

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Espace Beauvoir Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 89 29 45

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English :

Cirque Zavatta presents Mme Loyal’s circus under a 600-seat big top.

Come and discover the circus revisited with mascots, celebrating 20 years of magic.

2h show and 16 acts.

L’événement Le Cirque Zavatta Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron