Le City s’anime !, City stade Sables d’Olonnne, Nantes

Le City s’anime ! Jeudi 16 avril, 16h00 City stade Sables d’Olonnne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T16:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T16:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00

Venez partager un goûter gratuit et participer aux animations avec les associations du quartier : sport, ateliers artistiques et nature, réparation de vélo… et open mic.

Avec : le CSC Accoord des Bourderies, Optima, Môm’Nantes, Les Petits débrouillarts, Plan B , Regart’s, et l’association des Habitants de la Croix Bonneau et Nantes Métropole.

City stade Sables d’Olonnne Rue des Sables d’Olonne, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez partager un goûter gratuit et participer aux animations avec les associations du quartier : sport, ateliers artistiques et nature, réparation de vélo… et open mic. ateliers arts plastiques