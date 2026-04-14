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Le City s’anime !, City stade Sables d’Olonnne, Nantes

Le City s’anime !, City stade Sables d’Olonnne, Nantes

Le City s’anime !, City stade Sables d’Olonnne, Nantes jeudi 16 avril 2026.

Lieu : City stade Sables d'Olonnne

Adresse : Rue des Sables d'Olonne, Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Le City s’anime ! Jeudi 16 avril, 16h00 City stade Sables d’Olonnne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T16:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T16:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00

Venez partager un goûter gratuit et participer aux animations avec les associations du quartier : sport, ateliers artistiques et nature, réparation de vélo… et open mic.

Avec : le CSC Accoord des Bourderies, Optima, Môm’Nantes, Les Petits débrouillarts, Plan B , Regart’s, et l’association des Habitants de la Croix Bonneau et Nantes Métropole.

City stade Sables d’Olonnne Rue des Sables d’Olonne, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez partager un goûter gratuit et participer aux animations avec les associations du quartier : sport, ateliers artistiques et nature, réparation de vélo… et open mic. ateliers arts plastiques

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