Le Clair-Obscur

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-11

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-11

Pastelliste autodidacte depuis des décennies, Robert Piquard privilégie la peinture à l’huile et se revendique de l’inspiration flamande du XVIIIe siècle. Il s’attache à représenter natures mortes, paysages et marines. Il expose en galerie en France et à l’étranger (USA, Pologne).

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00 galerieduparc@jouelestours.fr

English :

A self-taught pastellist for decades, Robert Piquard prefers to paint in oils, and takes his inspiration from 18th-century Flemish painting. He focuses on still lifes, landscapes and seascapes. He exhibits in galleries in France and abroad (USA, Poland).

