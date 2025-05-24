TU VEUX OU TU VEUX PAS – LE JBK – CENTRE KDANCE Leguevin

TU VEUX OU TU VEUX PAS – LE JBK – CENTRE KDANCE Leguevin dimanche 26 avril 2026.

TU VEUX OU TU VEUX PAS Début : 2026-04-26 à 21:00. Tarif : – euros.

Julien est l’homme que toutes les femmes s’arrachent, pour ses talents de séducteur.Il est reconnu publiquement comme tel, sur les sites de rencontres. Ce rôle de sexlover, voire de sexaddict lui sied parfaitement.Lise, très déçue par de nombreuses aventures sans lendemain, consacre toute son existence à son travail de médecin. Même pas un crush à l’horizon.Elle voit un jour débouler dans son cabinet, Julien le tombeur. Il a besoin d’elle pour se remettre en forme physiquement. Est-ce un désaxé ? Un bipolaire ? Ou a-t-il vraiment déclaré une maladie inconnue jusqu’à aujourd’hui ?L’absurdité de la situation pourrait déboucher sur la rencontre de deux âmes profondément seules.Artistes :Roland BruitMise en scène par :Yann Richeux

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE JBK – CENTRE KDANCE 16 ALLEE DES CORDELIERS 31490 Leguevin 31