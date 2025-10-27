Le clapotis des Crayons exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Le clapotis des Crayons exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage lundi 27 octobre 2025.

Le clapotis des Crayons exposent à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-27

Le collectif de créateurs « Le clapotis des Crayons » expose à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

.

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 14 92 08 gyslainepachet@club-internet.fr

English :

The creative collective « Le clapotis des Crayons » is exhibiting at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

German :

Das Kreativkollektiv „Le clapotis des Crayons“ stellt im Espace Carnot in Châtelaillon-Plage aus.

Italiano :

Il collettivo creativo « Le clapotis des Crayons » espone all’Espace Carnot di Châtelaillon-Plage.

Espanol :

El colectivo creativo « Le clapotis des Crayons » expone en el Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

L’événement Le clapotis des Crayons exposent à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage