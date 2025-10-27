Le clapotis des Crayons exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
Début : 2025-10-27
fin : 2025-11-02
2025-10-27
Le collectif de créateurs « Le clapotis des Crayons » expose à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 14 92 08 gyslainepachet@club-internet.fr
English :
The creative collective « Le clapotis des Crayons » is exhibiting at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.
German :
Das Kreativkollektiv „Le clapotis des Crayons“ stellt im Espace Carnot in Châtelaillon-Plage aus.
Italiano :
Il collettivo creativo « Le clapotis des Crayons » espone all’Espace Carnot di Châtelaillon-Plage.
Espanol :
El colectivo creativo « Le clapotis des Crayons » expone en el Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.
