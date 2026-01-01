Le clash ne fait-il plus vendre ? Les évolutions de la télé-réalité Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie (Jussieu) Paris

Evénement

Près de 25 ans après son arrivée sur le petit écran des Français, la télé-réalité continue de façonner notre imaginaire collectif. Si les clashs et les bad buzz ont longtemps dominé le genre, les productions revendiquent désormais une image plus bienveillante, inclusive et responsable. Les séquences de harcèlement ou de racisme sont corrigées, contextualisées, souvent même condamnées publiquement.

Pourtant, derrière ce virage éthique, la mécanique du genre reste la même : produire des émotions, construire des récits, façonner des personnages. À une époque où le public exige à la fois authenticité et divertissement, les producteurs jonglent entre sincérité et mise en scène.

Cependant, le paysage médiatique, lui, a profondément changé. Portée par le streaming, le live et les réseaux sociaux, la télé-réalité a quitté le seul cadre télévisuel pour s’étendre dans un écosystème numérique où tout se prolonge, se commente, se rejoue. Les candidat.e.s deviennent influenceur.euse.s, les publics interagissent en temps réel, les frontières entre sincérité et mise en scène s’effacent. Le show ne s’arrête plus à l’écran ; désormais il se vit et se co-construit en ligne.

Au travers de formats aussi bien emblématiques que novateurs, la télé-réalité contemporaine révèle les mutations profondes de notre culture du divertissement. Comment le genre intègre-t-il les valeurs progressistes de son époque tout en conservant sa logique émotionnelle et spectaculaire ?

Cette projection-débat réunira trois expert.e.s pour explorer les nouveaux enjeux éthiques, narratifs et numériques auxquels est confronté le monde de la télé-réalité française.

Intervenant.e.s

Rachel Fabre est doctorante au LabSIC (Laboratoire des Sciences de l’Information et de la Communication) à l’Université Sorbonne Paris Nord. Sa thèse, « La performance en travail : pour une analyse socio-économique du travail de candidat.e télé-réalité », s’intéresse à la sociologie et à l’histoire de la profession de candidat.e de télé-réalité dans une perspective intersectionnelle. Son éclairage permettra d’en savoir plus sur le travail de candidat.e de télé-réalité et sur les rapports de pouvoir à l’œuvre dans ces émissions.

Angela Lorente est productrice et cheffe d’entreprise. Elle a travaillé sur de très nombreuses émissions télévisées, notamment pour Loft Story, première télé-réalité d’enfermement diffusée en France. Elle a également participé à la production de nombreux formats bien connus du grand public, tels que Secret Story, Star Academy, Koh-Lanta ou L’Île de la Tentation. Son expertise permettra de comprendre les dessous de la production des émissions de télé-réalité, du casting jusqu’au choix des séquences diffusées à l’écran.

Grégory Basso est candidat de télé-réalité, entrepreneur et influenceur reconnu. Révélé au grand public par Greg le Millionnaire, il est une figure emblématique de la télé-réalité des années 2000. Fort de plus de vingt ans de recul, son témoignage permettra de porter un regard à la fois historique et stratégique sur l’évolution des codes et des choix éditoriaux du genre. Il partagera son expérience de l’intérieur et nous aidera à comprendre comment le regard du public et des médias a évolué, et ce que cela révèle de notre rapport à la célébrité et à l’image.

Projection-débat organisée par les étudiantes du Master 2 Management des Médias et du Numérique du CELSA, en partenariat avec le CELSA et le Sorbonne Center for Artificial Intelligence (SCAI).

Le mercredi 14 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie (Jussieu) 4 place Jussieu 75005 Paris

celsa.medias.numerique@gmail.com



