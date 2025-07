Le clefcy rock #9 face à la mairie Ban-sur-Meurthe-Clefcy

Le clefcy rock #9 face à la mairie Ban-sur-Meurthe-Clefcy samedi 9 août 2025.

Le clefcy rock #9

face à la mairie 1145 RD 73 Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-09 16:00:00

fin : 2025-08-09 23:00:00

Date(s) :

2025-08-09

Festival rock avec 5 groupes les Ramoneurs de Menhirs, les Garçons Bouchers, Brassen’s not Dead, Skarface et Rise Up.

Buvette et restauration.Tout public

face à la mairie 1145 RD 73 Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est lesenfantsdurock88@gmail.com

English :

Rock festival with 5 bands: Les Ramoneurs de Menhirs, Les Garçons Bouchers, Brassen’s not Dead, Skarface and Rise Up.

Refreshment bar and catering.

German :

Rockfestival mit 5 Bands: Les Ramoneurs de Menhirs, Les Garçons Bouchers, Brassen’s not Dead, Skarface und Rise Up.

Getränke und Essen.

Italiano :

Festival rock con 5 band: les Ramoneurs de Menhirs, les Garçons Bouchers, Brassen’s not Dead, Skarface e Rise Up.

Bar e ristorazione.

Espanol :

Festival de rock con 5 grupos: les Ramoneurs de Menhirs, les Garçons Bouchers, Brassen’s not Dead, Skarface y Rise Up.

Bar y catering.

