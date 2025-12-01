Le Cloître aux Clowns Place De la Republique Arles
Le Cloître aux Clowns Place De la Republique Arles dimanche 14 décembre 2025.
Le Cloître aux Clowns
Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 15h.
Samedi 20 décembre 2025 à partir de 15h.
Samedi 27 décembre 2025 à partir de 15h. Place De la Republique Cloître Saint Trophime Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14 2025-12-20 2025-12-27
Visite clownesque par la compagnie Née au Vent
Les deux clowns Bombyx et Luna, également Guides Émérites aux Mérites Homériques, vont vous faire découvrir le cloître Saint-Trophime comme vous ne l’avez jamais imaginé…
Suivez nos deux éminents spécialistes au gré de leurs commentaires tout aussi éclairés que fantaisistes. .
Place De la Republique Cloître Saint Trophime Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com
English :
A funny, offbeat tour presented by the Née au Vent company
German :
Clownesker Besuch durch die Kompanie Née au Vent
Italiano :
Tour dei clown a cura della compagnia Née au Vent
Espanol :
Gira de payasos de la compañía Née au Vent
L’événement Le Cloître aux Clowns Arles a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme d’Arles