Le Cloître aux Clowns Place De la Republique Arles

Le Cloître aux Clowns

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 15h.

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 15h.

Samedi 27 décembre 2025 à partir de 15h. Place De la Republique Cloître Saint Trophime Arles Bouches-du-Rhône

Visite clownesque par la compagnie Née au Vent

Les deux clowns Bombyx et Luna, également Guides Émérites aux Mérites Homériques, vont vous faire découvrir le cloître Saint-Trophime comme vous ne l’avez jamais imaginé…



Suivez nos deux éminents spécialistes au gré de leurs commentaires tout aussi éclairés que fantaisistes. .

Place De la Republique Cloître Saint Trophime Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

A funny, offbeat tour presented by the Née au Vent company

German :

Clownesker Besuch durch die Kompanie Née au Vent

Italiano :

Tour dei clown a cura della compagnia Née au Vent

Espanol :

Gira de payasos de la compañía Née au Vent

