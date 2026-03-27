Le Cloître aux Clowns Place De la Republique Arles

Le Cloître aux Clowns Place De la Republique Arles samedi 11 avril 2026.

Le Cloître aux Clowns

Samedi 11 avril 2026 de 16h à 16h50. Place De la Republique Le Cloître Saint Trophime Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11 16:50:00

Date(s) :
2026-04-11

Visite clownesque par la compagnie Née au Vent
Les deux clowns Bombyx et Luna, également Guides Émérites aux Mérites Homériques, vont vous faire découvrir le cloître Saint-Trophime comme vous ne l’avez jamais imaginé…

Suivez nos deux éminents spécialistes au gré de leurs commentaires tout aussi éclairés que fantaisistes.   .

Place De la Republique Le Cloître Saint Trophime Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20  ot-arles@arlestourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A funny, offbeat tour presented by the Née au Vent company

L’événement Le Cloître aux Clowns Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles

À voir aussi à ARLES (Bouches-du-Rhône)