Le Cloître aux Clowns Place De la Republique Arles

Le Cloître aux Clowns

Samedi 11 avril 2026 de 16h à 16h50. Place De la Republique Le Cloître Saint Trophime Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11 16:50:00

Date(s) :

2026-04-11

Visite clownesque par la compagnie Née au Vent

Les deux clowns Bombyx et Luna, également Guides Émérites aux Mérites Homériques, vont vous faire découvrir le cloître Saint-Trophime comme vous ne l’avez jamais imaginé…



Suivez nos deux éminents spécialistes au gré de leurs commentaires tout aussi éclairés que fantaisistes. .

Place De la Republique Le Cloître Saint Trophime Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

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English :

A funny, offbeat tour presented by the Née au Vent company

L’événement Le Cloître aux Clowns Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles