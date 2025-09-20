« Le Cloître aux Livres », salon des auteurs de Bourgogne et de Franche-Comté Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

« Le Cloître aux Livres », salon des auteurs de Bourgogne et de Franche-Comté Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône samedi 20 septembre 2025.

« Le Cloître aux Livres », salon des auteurs de Bourgogne et de Franche-Comté 20 et 21 septembre Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Depuis la création de la bibliothèque municipale en 1824, la littérature se conjugue harmonieusement à Chalon avec le patrimoine culturel. La Ville, avec l’appui des librairies partenaires, a donc choisi les Journées européennes du patrimoine et un lieu historique récemment restauré au cœur du centre-ville, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent, pour faire découvrir ou redécouvrir au public des auteurs venus de toute la région pour présenter leurs œuvres et rencontrer les visiteurs pour une discussion ou une dédicace.

Au rendez-vous : de la fiction pour enfants et adultes, des documentaires dans tous les champs du savoir, de la bibliophilie contemporaine et même quelques livres anciens proposés par un libraire spécialisé.

Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Place du Cloître, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Le cloître des chanoines de la cathédrale Saint-Vincent est le seul cloître attenant à une cathédrale conservé de Bourgogne-Franche-Comté. Ses murs périphériques ont pu être datés des environs de l’an mil, ce qui le rend encore plus exceptionnel. Trois ailes avec baies à arcatures trilobées datent du XIVe siècle et ont été voûtées d’ogives au XVe siècle. L’aile nord est une restitution contemporaine d’une galerie disparue au XIXe siècle. Dans l’esprit des chapiteaux médiévaux et du XIXe siècle existants, elle est ornée de sculptures sur chapiteaux en pierre de Saint-Marc (calcaire de Bourgogne) réalisés par la sculptrice Laëtitia de Bazelaire évoquant les animaux, les vertus, ou encore les cinq sens.

