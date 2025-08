Le Clos Gaudrez Montreuil-Bellay

Le Clos Gaudrez Montreuil-Bellay samedi 20 septembre 2025.

Le Clos Gaudrez

77 rue du Docteur Gaudrez Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Ancienne résidence du sénéchal de la baronnie de Montreuil-Bellay, elle fut construite à la jonction du Bas Moyen-âge et de la Renaissance (fin du 15e et début du 16e siècle).

Elle fut également la demeure du Docteur Jules Gaudrez, médecin et philanthrope, qui fut maire de Montreuil-Bellay de 1908 à 1912.

Visites de la cour d’honneur et des jardins.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 20 septembre 2025 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. .

77 rue du Docteur Gaudrez Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31

English :

Formerly the residence of the seneschal of the barony of Montreuil-Bellay, it was built at the junction of the Late Middle Ages and the Renaissance (late 15th and early 16th centuries).

German :

Die ehemalige Residenz des Seneschalls der Baronie Montreuil-Bellay wurde an der Schnittstelle zwischen Spätmittelalter und Renaissance (Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts) errichtet.

Italiano :

Antica residenza del senesciallo della baronia di Montreuil-Bellay, fu costruita all’incrocio tra il tardo Medioevo e il Rinascimento (fine XV e inizio XVI secolo).

Espanol :

Antigua residencia del senescal de la baronía de Montreuil-Bellay, fue construida en la confluencia de la Baja Edad Media y el Renacimiento (finales del siglo XV y principios del XVI).

L’événement Le Clos Gaudrez Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2025-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME