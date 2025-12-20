Le Club des Amateurs de Polars Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Le Club des Amateurs de Polars Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos jeudi 8 janvier 2026.
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
2026-01-08
2026-01-08
2026-01-08
Le club des amateurs de polars c'est le rendez-vous mensuel entre passionnés de littératures policières, d'échanges, de débats, de coups de coeur et de découvertes…
RDV à 18h. Durée 2h.
Animation pour les adultes.
Entrée libre sans condition d'inscription à la Médiathèque.
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
