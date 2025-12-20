Le Club des Amateurs de Polars Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Le Club des Amateurs de Polars

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

2026-01-08

Le club des amateurs de polars c’est le rendez-vous mensuel entre passionnés de littératures policières, d’échanges, de débats, de coups de coeur et de découvertes…

RDV à 18h. Durée 2h.

Animation pour les adultes.

Entrée libre sans condition d’inscription à la Médiathèque. .

