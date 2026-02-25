Le Club des Amateurs de Polars Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Le Club des Amateurs de Polars Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos jeudi 9 avril 2026.
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Début : 2026-04-09
2026-04-09
Un club destiné aux amateurs de polar et de littératures policières qui désirent rencontrer d’autres amateurs pour partager, débattre et échanger des coups de cœur.
Adultes Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.
Rendez-vous à 18h (durée 2h ). .
