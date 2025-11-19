LE CLUB DES COMPLOTISTES – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble
LE CLUB DES COMPLOTISTES – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble jeudi 3 décembre 2026.
LE CLUB DES COMPLOTISTES Début : 2026-12-03 à 21:00. Tarif : – euros.
Rejoignez l’Association de Ceux qui Savent !Il existe une organisation qui oeuvre pour collecter et mettre en lumière des faits encore inconnus du grand public. Son nom : l’ACS (Association de Ceux qui Savent).Aidée par une toute nouvelle recrue, l’ACS va mettre en place un plan pour dévoiler à la France entière une terrible vérité cachée depuis des années…Une pièce de Mathieu OLIVER Mise en scène par Sébastien BRUZZONE et Cédric TELLES Avec Sébastien BRUZZONE, Mathieu OLIVER et Cédric TELLESTout public à partir de 8 ans
COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38