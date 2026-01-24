Le club des curieux fête Carnaval Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne
Le Club des Curieux à Saint-Jean-de-Losne fête Carnaval du 9 au 20 février 2026 !
– Atelier Masque Party ton masque de carnaval en feutrine !
Le mercredi 11 février 1er atelier de 14h à 15h 2e atelier de 15h30 à 16h30
À partir de 6 ans, 7€ par enfant présence d’un adulte obligatoire
Réservation obligatoire places limitées durée d’1h
– Atelier mangeoire un refuge gourmand pour les oiseaux !
Le mercredi 18 février 1er atelier de 14h à 15h 2e atelier de 15h30 à 16h30
À partir de 6 ans, 7€ par enfant présence d’un adulte obligatoire
Réservation obligatoire places limitées durée d’1h
– Mini jeux en folie !
Du 09/02 au 20/02, les lundis, jeudis et vendredis de 14h à 17h
À partir de 6 ans, 4€ par enfant présence d’un adulte obligatoire
Sans réservation au préalable durée de 45 minutes
Information et réservation au 03 80 37 15 70 ou service.tourisme@rivesdesaone.fr .
Quai Lafayette Esplanade des Itinérances Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr
