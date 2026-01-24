Le club des curieux fête Carnaval Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne

Le club des curieux fête Carnaval

Le Club des Curieux à Saint-Jean-de-Losne fête Carnaval du 9 au 20 février 2026 !

– Atelier Masque Party ton masque de carnaval en feutrine !

Le mercredi 11 février 1er atelier de 14h à 15h 2e atelier de 15h30 à 16h30

À partir de 6 ans, 7€ par enfant présence d’un adulte obligatoire

Réservation obligatoire places limitées durée d’1h

– Atelier mangeoire un refuge gourmand pour les oiseaux !

Le mercredi 18 février 1er atelier de 14h à 15h 2e atelier de 15h30 à 16h30

À partir de 6 ans, 7€ par enfant présence d’un adulte obligatoire

Réservation obligatoire places limitées durée d’1h

– Mini jeux en folie !

Du 09/02 au 20/02, les lundis, jeudis et vendredis de 14h à 17h

À partir de 6 ans, 4€ par enfant présence d’un adulte obligatoire

Sans réservation au préalable durée de 45 minutes

Information et réservation au 03 80 37 15 70 ou service.tourisme@rivesdesaone.fr .

Quai Lafayette Esplanade des Itinérances Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr

