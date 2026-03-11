Le club des curieux fête Pâques Atelier déco de jardin en perles Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne
Le club des curieux fête Pâques Atelier déco de jardin en perles Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne mercredi 8 avril 2026.
Le club des curieux fête Pâques Atelier déco de jardin en perles
Quai Lafayette Office de tourisme Rives de Saône Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 15:30:00
fin : 2026-04-08 16:30:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15
Atelier déco de jardin en perles
Le 08/04 de 15h30 à 16h30 et le 15/04 de 14h à 15h
Avec des perles à repasser, tu fabriqueras de jolies décorations fleurs, papillons, lapins ou œufs de Pâques. Une fois prêtes, tu pourras les accrocher dans ton jardin ou à ta fenêtre pour faire venir le printemps !
À partir de 6 ans, 8€ par enfant présence d’un adulte obligatoire
Office de tourisme, Saint-Jean-de-Losne
Réservation obligatoire places limitées
Durée 1 heure
Informations et réservations 03 80 37 15 70 service.tourisme @rivesdesaone.fr .
Quai Lafayette Office de tourisme Rives de Saône Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le club des curieux fête Pâques Atelier déco de jardin en perles
L’événement Le club des curieux fête Pâques Atelier déco de jardin en perles Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Rives de Saône