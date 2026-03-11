Le club des curieux fête Pâques Atelier déco de jardin en perles Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne

Le club des curieux fête Pâques Atelier déco de jardin en perles

Quai Lafayette Office de tourisme Rives de Saône Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:30:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15

Atelier déco de jardin en perles

Le 08/04 de 15h30 à 16h30 et le 15/04 de 14h à 15h

Avec des perles à repasser, tu fabriqueras de jolies décorations fleurs, papillons, lapins ou œufs de Pâques. Une fois prêtes, tu pourras les accrocher dans ton jardin ou à ta fenêtre pour faire venir le printemps !

À partir de 6 ans, 8€ par enfant présence d’un adulte obligatoire

Office de tourisme, Saint-Jean-de-Losne

Réservation obligatoire places limitées

Durée 1 heure

Informations et réservations 03 80 37 15 70 service.tourisme @rivesdesaone.fr .

Quai Lafayette Office de tourisme Rives de Saône Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le club des curieux fête Pâques Atelier déco de jardin en perles

L’événement Le club des curieux fête Pâques Atelier déco de jardin en perles Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Rives de Saône