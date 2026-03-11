Le club des curieux fête Pâques Cours d’art floral Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne
Le club des curieux fête Pâques Cours d’art floral Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne jeudi 9 avril 2026.
Le club des curieux fête Pâques Cours d’art floral
Quai Lafayette Office de tourisme Rives de Saône Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:30:00
fin : 2026-04-09 15:30:00
Date(s) :
2026-04-09
Cours d’art floral
Le jeudi 09 avril de 14h30 à 15h30
Tu aimes les fleurs et la nature ?
Viens t’amuser dans notre atelier d’art floral enfant spécial Pâques par Camélia !
À partir de 5 ans, 20€ par enfant présence d’un adulte obligatoire
Office de tourisme, Saint-Jean-de-Losne
Réservation obligatoire places limitées règlement auprès de Camélia, Saint-Usage
Durée 1 heure
Informations et réservations 03 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr .
Quai Lafayette Office de tourisme Rives de Saône Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté service.tourisme@rivesdesaone.fr
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English : Le club des curieux fête Pâques Cours d’art floral
L’événement Le club des curieux fête Pâques Cours d’art floral Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Rives de Saône