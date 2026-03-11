Le club des curieux fête Pâques Cours d’art floral Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne

Le club des curieux fête Pâques Cours d’art floral

Quai Lafayette Office de tourisme Rives de Saône Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-04-09 15:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Cours d’art floral

Le jeudi 09 avril de 14h30 à 15h30

Tu aimes les fleurs et la nature ?

Viens t’amuser dans notre atelier d’art floral enfant spécial Pâques par Camélia !

À partir de 5 ans, 20€ par enfant présence d’un adulte obligatoire

Office de tourisme, Saint-Jean-de-Losne

Réservation obligatoire places limitées règlement auprès de Camélia, Saint-Usage

Durée 1 heure

Informations et réservations 03 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr .

Quai Lafayette Office de tourisme Rives de Saône Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté service.tourisme@rivesdesaone.fr

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English : Le club des curieux fête Pâques Cours d’art floral

L’événement Le club des curieux fête Pâques Cours d’art floral Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Rives de Saône