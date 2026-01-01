Le Club des Miracles

Salle Saint-Joseph Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 15:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Cinéma, 2 séances. Chacune de ces femmes, avec son histoire, se trouve être la bénéficiaire d’un billet pour le pèlerinage à Lourdes. Or des liens les unissent… qu’espèrent-elles de ce voyage ? Un film drôle et tendre avec de grandes actrices. .

Salle Saint-Joseph Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.rogny@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Club des Miracles

L’événement Le Club des Miracles Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-01-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !