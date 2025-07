« Le club des paléontologues farfelus » avec Lise Beninca médiathèque La Ferté Macé

« Le club des paléontologues farfelus » avec Lise Beninca médiathèque La Ferté Macé vendredi 11 juillet 2025.

« Le club des paléontologues farfelus » avec Lise Beninca

médiathèque 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Début : 2025-07-11 15:00:00

fin : 2025-07-11 17:00:00

2025-07-11

Lise Beninca, autrice des albums “Dipoilocus et autres dinosaures méconnus”, vous propose de rejoindre le club des paléontologues farfelus.

Au programme: Lectures par l’autrice, jeux de mots et illustrations farfelues !

Public familial à partir de 7 ans

Inscription conseillée

» Dans le cadre de l’Eté culturel et du programme Du soleil entre les lignes avec le soutien de la DRAC Normandie et de Normandie Livre & Lecture »

médiathèque 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79 mediatheque.lafertemace@flers-agglo.fr

English : « Le club des paléontologues farfelus » avec Lise Beninca

Lise Beninca, author of Dipoilocus and Other Little-Known Dinosaurs, invites you to join the club of wacky paleontologists.

On the program: readings by the author, wordplay and wacky illustrations!

For families aged 7 and over

Registration recommended

« As part of the Eté culturel and Du soleil entre les lignes programs, with the support of DRAC Normandie and Normandie Livre & Lecture

German :

Lise Beninca, Autorin der Bücher « Dipoilocus und andere unbekannte Dinosaurier », lädt Sie ein, dem Club der verrückten Paläontologen beizutreten.

Auf dem Programm stehen Lesungen der Autorin, Wortspiele und verrückte Illustrationen!

Familienpublikum ab 7 Jahren

Anmeldung empfohlen

« Im Rahmen des Kultursommers und des Programms Du soleil entre les lignes mit der Unterstützung der DRAC Normandie und Normandie Livre & Lecture »

Italiano :

Lise Beninca, autrice di Dipoilocus e altri dinosauri poco conosciuti, vi invita a entrare nel club dei paleontologi stravaganti.

In programma: letture dell’autrice, giochi di parole e illustrazioni stravaganti!

Per famiglie dai 7 anni in su

Iscrizione consigliata

« Nell’ambito dell’Estate culturale e del programma Du soleil entre les lignes, con il sostegno di DRAC Normandie e Normandie Livre & Lecture

Espanol :

Lise Beninca, autora de Dipoilocus y otros dinosaurios poco conocidos, le invita a unirse al club de los paleontólogos chiflados.

En el programa: lecturas de la autora, juegos de palabras y extravagantes ilustraciones

Para familias a partir de 7 años

Inscripción recomendada

« En el marco del Verano Cultural y del programa Du soleil entre les lignes, con el apoyo de DRAC Normandie y Normandie Livre & Lecture

