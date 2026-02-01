Le club des petits philosophes Les Houches Rue du Mont Blanc Les Houches

Le club des petits philosophes Les Houches

Rue du Mont Blanc Médiathèque des Houches Les Houches Haute-Savoie

Début : 2026-02-24 17:00:00

fin : 2026-02-24 18:30:00

Le réseau des médiathèques propose des ateliers de philosophie destinés aux enfants entre 8 et 12 ans.

English :

The mediatheque network offers philosophy workshops for children aged 8 to 12.

L’événement Le club des petits philosophes Les Houches Les Houches a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc