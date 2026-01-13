Le club des poètes anonymes Bibliothèque Bellangerais Rennes 27 janvier – 3 mars, certains mardis Ille-et-Vilaine

sur réservation

Des moments en toute simplicité pour expérimenter des jeux d’écriture, des lectures de poésie, dans la bonne humeur.

02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



