Le club des poètes anonymes Bibliothèque Bellangerais Rennes 27 janvier – 3 mars, certains mardis Ille-et-Vilaine
sur réservation
Des moments en toute simplicité pour expérimenter des jeux d’écriture, des lectures de poésie, dans la bonne humeur.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-27T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-03T18:00:00.000+01:00
02 23 62 26 40
Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine