Le club des poètes anonymes Bibliothèque Bellangerais Rennes 27 janvier – 3 mars, certains mardis sur réservation

Des moments en toute simplicité pour expérimenter des jeux d’écriture, des lectures de poésie, dans la bonne humeur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-27T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-03T18:00:00.000+01:00

02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



