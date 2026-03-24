Le club des poètes du musée Albert Reynaud Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane

Le club des poètes du musée Albert Reynaud

Samedi 4 avril 2026.

Première rencontre samedi 4 avril à 15h. Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le musée ouvre un nouvel espace de respiration , de douceur et de création Le Club des Poètes du Musée. On y lit, on y écrit, on y écoute… On y partage une pensée, une phrase… qui a touchée.

Vous êtes chaleureusement invités à participer.

Un espace pour se relier, se surprendre, se laisser traverser par les mots.

Un cercle bienveillant, sans jugement, où l’on accueille toutes les formes d’expression vers libres, murmures, fragments, jeux, silences….



Au programme

– Ateliers d’écriture et jeux poétiques

– Lectures, échanges, intentions partagées

– Balades poétiques dans le musée ou la ville

– Création d’un cahier collectif des œuvres de l’année

– Et, en fin de cycle, une exposition de poèmes illustrés, suivie d’un moment convivial .

Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museemarignane.tradition@gmail.com

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English :

The museum is opening a new space for breathing , for gentleness and creation: the Museum Poets’ Club. Read, write, listen? Share a thought, a phrase? that has touched you.

You are warmly invited to participate.

L’événement Le club des poètes du musée Albert Reynaud Marignane a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Marignane