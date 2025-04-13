Le Club des Sages Association de l’Entraide Luxeuil-les-Bains

Le Club des Sages

Association de l’Entraide 47 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2026-01-11 17:00:00

2025-11-09 2025-12-14 2026-01-11 2026-02-08

Envie de bouger ? Vous souhaitez sortir de l’isolement, et faire de belles rencontres ?

Nous vous invitons !

Tous les 2èmes dimanches du mois à 14h30.

Jeux de société, goûters d’anniversaire, conférences à thèmes, rencontres intergénérationnelles, cours de danses ou sorties dancing, visites et excursions…

2 séances gratuites, puis cotisation individuelle annuel à 15€. .

Association de l’Entraide 47 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 91 75 65 leclubdessages.luxeuil@gmail.com

