Le Club des Sages Association de l’Entraide Luxeuil-les-Bains dimanche 11 janvier 2026.
Début : 2026-01-11 15:00:00
fin : 2026-01-11 17:00:00
2026-01-11 2026-02-08
Envie de bouger ? Vous souhaitez sortir de l’isolement, et faire de belles rencontres ?
Nous vous invitons !
Tous les 2èmes dimanches du mois à 14h30.
Jeux de société, goûters d’anniversaire, conférences à thèmes, rencontres intergénérationnelles, cours de danses ou sorties dancing, visites et excursions…
2 séances gratuites, puis cotisation individuelle annuel à 15€. .
Association de l’Entraide 47 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 91 75 65 leclubdessages.luxeuil@gmail.com
