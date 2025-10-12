Le club des yeux sous l’eau Salle Ph’art, Casino de Capbreton Capbreton

Le club des yeux sous l’eau Salle Ph’art, Casino de Capbreton Capbreton dimanche 12 octobre 2025.

Le club des yeux sous l’eau

Salle Ph’art, Casino de Capbreton Place de la Liberté Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Trois mini-théâtre de marionnettes pour deux spectateurs ! le Club de yeux sous l’eau est animé par Monsieur Jean, son fameux caisson étanche et on poulpe. Ces personnages nous font plonger sous l’eau.. Dès 5 ans, gratuit

Trois mini-théâtre de marionnettes pour deux spectateurs ! le Club de yeux sous l’eau est animé par Monsieur Jean, son fameux caisson étanche et on poulpe. Ces personnages nous font plonger sous l’eau.. Dès 5 ans, gratuit .

Salle Ph’art, Casino de Capbreton Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 10 09

English : Le club des yeux sous l’eau

Three mini-puppet theaters for two spectators! The Underwater Eye Club is brought to life by Monsieur Jean, his famous watertight box, and his octopus. These characters take us underwater… Ages 5 and up, free

German : Le club des yeux sous l’eau

Drei Mini-Puppentheater für zwei Zuschauer! Der Club der Augen unter Wasser wird von Monsieur Jean, seinem berühmten wasserdichten Behälter und on poulpe belebt. Diese Figuren lassen uns unter Wasser tauchen… Ab 5 Jahren, kostenlos

Italiano :

Il Club degli Occhi Subacquei è animato da Monsieur Jean, dalla sua famosa scatola stagna e dal suo polipo. Questi personaggi ci portano sott’acqua… A partire dai 5 anni, gratuito

Espanol : Le club des yeux sous l’eau

Tres miniteatros de marionetas para dos espectadores! El Club de los Ojos Submarinos cobra vida de la mano de Monsieur Jean, su famosa caja estanca y su pulpo. Estos personajes nos llevan bajo el agua… A partir de 5 años, gratis

L’événement Le club des yeux sous l’eau Capbreton a été mis à jour le 2025-09-04 par OTI LAS