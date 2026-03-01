Le Club du 5 Thionville

Le Club du 5

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 13:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Nous sommes très heureux de vous annoncer un nouvel épisode de notre club de lecture, le club du 5 ! Déjà la saison 3 et un thème dicté par le mois de mars et le Printemps des Poètes POÉSIE

(oui oui, n’ayez pas peur la poésie est partout, la poésie est moderne, la poésie fait du bien ! Emparez-vous de ce thème et surprenez-nous comme à chaque fois !)

Petit rappel sur notre fonctionnement

– Une date tous les mois, un samedi à 13 heures,

– Un thème qui change à chaque fois et sur lequel chacun peut proposer un titre,

– Une inscription OBLIGATOIRE pour les lecteurs qui souhaitent proposer une lecture (en message privé, inscrivez-vous et dites-nous quel livre vous souhaitez présenter attention, les places partent vite !),

– Une ouverture à tous les lecteurs qui souhaitent écouter, discuter et partager un bon moment sans forcément proposer un titre,

– La mise en avant des titres avec un label sélection Club du 5 pendant quelques semaines.Tout public

0 .

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’re delighted to announce a new episode of our book club, Club du 5! Already in season 3, our theme is dictated by the month of March and Printemps des Poètes: POETRY

(yes, don’t be afraid: poetry is everywhere, poetry is modern, poetry feels good! Get hold of this theme and surprise us, as you always do!)

A quick reminder of how we work:

– One date every month, on a Saturday at 1 p.m,

– A theme that changes each time, and on which everyone can propose a title,

– MANDATORY registration for readers wishing to propose a reading (by private message, register and tell us which book you’d like to present be careful, places go fast!)

– Open to all readers who wish to listen, discuss and share a good time without necessarily proposing a title,

– The promotion of titles with a Club du 5 selection label for a few weeks.

L’événement Le Club du 5 Thionville a été mis à jour le 2026-03-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME