LE CLUB DU DISQUE DAVID BOWIE THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Découvrez tous les mois un album incontournable en intégralité.

Une fois par mois et après une brève présentation, un album incontournable

vous est proposé en écoute intégrale. Les paroles traduites seront également projetées à l’écran.

Ce mois-ci David Bowie, The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars

The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972) est un album conceptuel visionnaire qui mêle rock flamboyant, science-fiction et théâtre.

Il raconte l’ascension et la chute de Ziggy, une icône androgyne venue sauver un monde en fin de course, reflétant les angoisses et les rêves d’une époque. Entre mélodies immortelles (Starman, Suffragette City) et expérimentations audacieuses, Bowie y fusionne pop, glam et provocation.

L’album a redéfini les limites de l’identité, du genre et du spectacle en musique, influençant des générations d’artistes. Écouter Ziggy Stardust, c’est entrer dans un univers où le rock devient mythe, étrange, magnétique, et éternellement moderne.

Billetterie gratuite ouverte 2h avant. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a must-have album in its entirety every month.

L’événement LE CLUB DU DISQUE DAVID BOWIE THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS Montpellier a été mis à jour le 2025-12-24 par 34 PIERRESVIVES