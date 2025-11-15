LE CLUB DU DISQUE LED ZEPPELIN IV Montpellier

LE CLUB DU DISQUE LED ZEPPELIN IV

Découvrez tous les mois un album incontournable en intégralité.

Une fois par mois, un album choisi avec soin vous est proposé en intégralité, sans interruption, dans des conditions d’écoute optimisées. Une manière différente d’appréhender la musique !

Ce mois-ci Led Zeppelin IV

Led Zeppelin IV , sorti le 8 novembre 1971, a propulsé Led Zeppelin au sommet de la scène rock mondiale.

Dès les premières notes de Black Dog , l’auditeur est plongé dans un univers sonore unique, mêlant rock puissant, folk mystique et blues réinventé. L’album comprend des titres devenus légendaires, tels que Stairway to Heaven . La diversité musicale est remarquable, allant du rock énergique de Rock and Roll à la ballade acoustique Going to California .

Produit par Jimmy Page, Led Zeppelin IV a connu un succès commercial phénoménal, avec près de 40 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Plus de cinquante ans après sa sortie, cet album reste un pilier du rock, admiré pour sa production innovante, ses compositions audacieuses et ses performances instrumentales exceptionnelles.

