LE CLUB DU DISQUE PRINCE, PURPLE RAIN Montpellier

LE CLUB DU DISQUE PRINCE, PURPLE RAIN

Médiathèque Montpellier Hérault

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Découvrez tous les mois un album incontournable en intégralité.

Une fois par mois, un album choisi avec soin vous est proposé en intégralité, sans interruption, dans des conditions d’écoute optimisées. Une manière différente d’appréhender la musique !

Ce mois-ci Prince, Purple rain

Sorti en 1984, l’album Purple Rain de Prince est bien plus qu’un simple disque c’est un phénomène culturel qui a marqué toute une génération. Cet album, qui accompagne le film du même nom, est une véritable explosion de créativité, mêlant funk, rock et pop pour créer un son unique et reconnaissable entre mille. Avec des titres emblématiques comme When Doves Cry , Let’s Go Crazy et bien sûr Purple Rain , Prince signe ici un album à la fois sensuel et puissant, qui explore les thèmes de l’amour, de la sexualité et de la rébellion. Purple Rain est un album intemporel qui a propulsé Prince au rang de superstar mondiale et qui continue d’inspirer les artistes d’aujourd’hui.

Billetterie gratuite ouverte 2h avant. .

