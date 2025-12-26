LE CLUB DU DISQUE SUPERTRAMP, BREAKFAST IN AMERICA, Montpellier

LE CLUB DU DISQUE SUPERTRAMP, BREAKFAST IN AMERICA

Découvrez tous les mois un album incontournable en intégralité.

Une fois par mois et après une brève présentation, un album incontournable

vous est proposé en écoute intégrale. Les paroles traduites seront également projetées à l’écran.

Ce mois-ci SUPERTRAMP, BREAKFAST IN AMERICA

Breakfast in America (1979) est un chef-d’œuvre de pop-rock intelligent, mêlant mélodies accrocheuses, arrangements sophistiqués et textes pleins d’ironie sociale.

Porté par les voix complémentaires de Roger Hodgson et Rick Davies, il oscille entre nostalgie (The Logical Song), humour (Breakfast in America) et introspection (Goodbye Stranger).

Ses sonorités claires, raffinées et accessibles en font un pont parfait entre rhytm’n’blues exigeant et tubes taillés pour la FM.

Il capture l’esprit ambigu des années 1970 finissantes rêve américain, désillusion et quête d’identité.

L’ album marque le sommet de la carrière de Supertramp, leur vaut un Grammy et consacre le duo créatif Roger Hodgson/Rick Davies à son sommet, juste avant les tensions qui mèneront au départ de Hodgson en 1983.

