LE CLUB DU DISQUE TAME IMPALA CURRENTS Montpellier

LE CLUB DU DISQUE TAME IMPALA CURRENTS

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Découvrez tous les mois un album incontournable en intégralité.

Une fois par mois, un album choisi avec soin vous est proposé en intégralité, sans interruption, dans des conditions d’écoute optimisées. Une manière différente d’appréhender la musique !

Ce mois-ci Tame Impala Currents

Currents est le troisième album de Tame Impala, sorti en 2015, marquant un virage significatif dans le son du projet de Kevin Parker. L’album délaisse en partie le rock psychédélique des débuts pour explorer des sonorités plus synth-pop, R&B et électroniques. Des titres comme The Less I Know The Better et Let It Happen sont devenus les hymnes d’une génération, illustrant parfaitement cette fusion de genres. Entièrement interprété, produit et mixé par Kevin Parker, Currents a été salué par la critique pour son audace et son inventivité, consolidant la position de Tame Impala comme l’un des groupes les plus influents de ce début de siècle.

Billetterie gratuite ouverte 2h avant. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

