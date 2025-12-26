LE CLUB DU DISQUE THE STOOGES, FUNHOUSE

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Découvrez tous les mois un album incontournable en intégralité.

Une fois par mois et après une brève présentation, un album incontournable

vous est proposé en écoute intégrale. Les paroles traduites seront également projetées à l’écran.

Ce mois-ci The Stooges, Funhouse

Funhouse (1970) est un cri primal de rage, d’énergie brute et de désespoir adolescent, bien plus intense et instinctif que le premier album des Stooges. Porté par la voix animale d’Iggy Pop, les riffs hypnotiques de Ron Asheton et une section rythmique en fusion, il pousse le garage rock vers des sommets de chaos contrôlé.

L’album respire la sueur, la folie et la liberté un manifeste anti-establishment avant l’heure du punk. Saxophone hurlant, improvisations sauvages et tension nerveuse en font une expérience presque physique. Écouter Funhouse, c’est toucher du doigt la racine sauvage du rock brute, franche, et totalement déchaînée.

Billetterie gratuite ouverte 2h avant. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a must-have album in its entirety every month.

L’événement LE CLUB DU DISQUE THE STOOGES, FUNHOUSE Montpellier a été mis à jour le 2025-12-24 par 34 PIERRESVIVES