Saint-Émilion

Le Club Éphémère Concert de Fabrice Legal

1 Picon Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Certains s’en souviennent encore ce chanteur solaire, seul sur scène avec sa contrebasse, avait déjà marqué les esprits chez nous il y a deux ans.

Fa, pour les intimes, fait aussi partie de l’équipe du Club. Vous l’avez sûrement déjà croisé derrière le bar lors d’un concert.

Mais avant tout, c’est un artiste singulier et touchant que nous sommes fiers d’accompagner.

Son tout premier album arrive très bientôt, et il était évident pour nous de célébrer cette étape ici, avec vous. .

1 Picon Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 93 20 98 leclubephemere@gmail.com

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English : Le Club Éphémère Concert de Fabrice Legal

L’événement Le Club Éphémère Concert de Fabrice Legal Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Saint-Emilion