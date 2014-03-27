Le club lecteur Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon
Le club lecteur Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon vendredi 27 mars 2026.
Le club lecteur
Rue Curie Médiathèque de Saint-Pierre Quiberon Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 14:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Un rendez-vous littéraire en partenariat avec la médiathèque de Quiberon, une rencontre qui se déroule en alternance tous les 2 mois, une fois à Quiberon, une fois à Saint-Pierre.
L’objectif ? Créer un échange dynamique et enrichissant, découvrir de nouvelles pépites et tisser des liens autour de notre amour commun pour la lecture.
Pour cette prochaine rencontre à la médiathèque de Saint-Pierre-Quiberon, chaque participant est invité à apporter ses livres coup de cœur.
Vendredi 27 mars à 14h
Médiathèque de Saint-Pierre-Quiberon .
Rue Curie Médiathèque de Saint-Pierre Quiberon Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 95 79
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L’événement Le club lecteur Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon