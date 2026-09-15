Informations pratiques

Châlette-sur-Loing

Le club lecture

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 16:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Le club lecture

Venez partager le roman qui vous a le plus marqué, celui qui a été un véritable coup de cœur. Un moment d’échange, d’écoute et de convivialité pour découvrir de nouvelles lectures et partager vos émotions. Public adulte. Entrée libre. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

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English :

The Book Club

L’événement Le club lecture Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS