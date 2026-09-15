Le club lecture Châlette-sur-Loing
mardi 15 septembre 2026 · Châlette-sur-Loing
Informations pratiques
Châlette-sur-Loing
Le club lecture
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 16:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Le club lecture
Venez partager le roman qui vous a le plus marqué, celui qui a été un véritable coup de cœur. Un moment d’échange, d’écoute et de convivialité pour découvrir de nouvelles lectures et partager vos émotions. Public adulte. Entrée libre. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
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English :
The Book Club
L’événement Le club lecture Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS
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