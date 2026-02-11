Le club lecture

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-03-11 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-25 2026-03-11

Trois rendez-vous au Carré Rouge, animé par l’auteur Éric Pessan, adressés aux ados de 12 à 15 ans.

Trois rendez-vous au Carré Rouge, animé par l’auteur Éric Pessan, adressés aux ados de 12 à 15 ans.

Cette année, le Club Lecture te propose de plonger dans l’univers des contes, entre merveilleux et cruauté, entre rêve et réalité.

En lien avec les spectacles Peau d’Âne, Laughton et Cendrillon, l’auteur complice Éric Pessan te fera découvrir comment les auteur·rices d’aujourd’hui s’emparent de ces récits millénaires qui continuent de nous hanter et de nous questionner. Pas besoin d’être un·e expert·e, juste l’envie de tester et de t’amuser avec les mots (promis, il ne corrige pas les fautes) !

Au programme lectures, échanges, ateliers d’écriture et cerise sur le gâteau, découverte des spectacles.

Rendez-vous

Mercredi 11 février 15h-17h au Carré rouge

Mercredi 25 février 15h-17h au Carré rouge

Mercredi 11 mars 15h-17h au Carré rouge

Gratuit, sans réservation. .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three meetings at Carré Rouge, hosted by author Éric Pessan, for teens aged 12 to 15.

L’événement Le club lecture Le Mans a été mis à jour le 2026-02-06 par CDT72