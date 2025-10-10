Le club Malar au forum de la vie associative et citoyenne du 7e Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Le club Malar au forum de la vie associative et citoyenne du 7e Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS vendredi 10 octobre 2025.

Le forum de la MVAC du 7e est un moment privilégié pour rencontrer les associations locales et mieux connaître la richesse de la vie citoyenne et associative du quartier.

Le club MALAR y tiendra un stand.

Un rendez-vous convivial et ouvert à tous, pour découvrir, s’informer et renforcer les liens associatifs au cœur de l’arrondissement.

À l’occasion du forum organisé à la maison de la vie associative et citoyenne (MVAC) du 7e arrondissement, le club MALAR vous invite à découvrir ses activités.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-10T14:00:00+02:00_2025-10-10T17:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS

https://www.paris.fr/seniors-a-paris